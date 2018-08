Castellabate, il Museo del calcio ad maiora

Aveva uno scatto bruciante, da sprinter dell’atletica, Raffaele Pisano, un bravo calciatore, mancato troppo presto, doti atletiche, visione di gioco, la morte lo ha fermato l’otto dicembre del 2000. Un malore improvviso. Il nipote, Raffaele Pisano, ha donato una foto del calciatore Raffaele Pisano, autentica gloria locale, al Museo del calcio Andrea Fortunato di Santa Maria di Castellabate. Raffaele Pisano ha militato nella Polisportiva S.Maria, Agropoli, Leoni S.Marco. E’ stato un pezzo di storia dell’Unione Sportiva Agropoli 1921, la squadra in cui ha militato per anni e in cui si è fatto notare, si legge sul sito infocilento.it. Agile, veloce, Raffaele Pisano giocava come difensore.

Giovanni Farzati