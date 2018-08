I Carabinieri smentiscono le voci sulla presunta rissa e accoltellamento a Positano. Tutto inventato

Il Comandante Martina, della Compagnia Carabinieri di Amalfi, smentisce le voci che girano riguardano una presunta rissa con accoltellamento a Positano. Il Comandante Martina, infatti, dichiara che: «In merito alla “rissa” di positano, dagli accertamenti sin qui svolti dai Carabinieri di Positano, è stata esclusa qualsiasi tipo di aggressione o addirittura accoltellamento. Dalla visone delle immagini e dalla testimonianze, anche dello stesso turista spagnolo, è emerso che – dopo un diverbio in discoteca – il giovane è stato allontanato dal locale e nel mentre si allontanava da solo in condizioni di ubriachezza, è caduto sulle scale cagionandosi la ferita che, come già riferito, non era compatibile con un’aggressione (essendo nella parte posteriore della gamba ed essendo presente sui pantaloni uno strappo e non un taglio netto). Neppure il turista spagnolo nelle prime dichiarazioni aveva parlato di un accoltellamento ma di un litigio. Nella stessa mattinata, dopo la sbronza, si è ricordato la vera dinamica dei fatti, riconducibili ad una caduta accidentale, come i militari avevano immaginato. La rissa, l’accoltellamento, etc. sono stati il frutto di avventati “scoop” giornalistici, che hanno connesso una ferita ad un coltello senza averne titolo».