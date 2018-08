Capri: Il trucchetto per evadere le tasse, il Boom di false residenze

Controlli a tappeto della guardia di finanza per stanare gli irregolari, nel mirino chi vuole beneficiare delle agevolazioni di chi vive sull’isola.

Sarebbero numerosi i «residenti non residenti» finiti nella rete dei controlli messi in piedi dalla Guardia di Finanza e dagli agenti di polizia municipale di entrambi i comuni dell’isola azzurra. Lo status di residente a Capri, come è noto, consente una serie di benefit, che in particolare nei mesi estivi fanno particolarmente «comodo» a chi ne può usufruire. Dalla tariffa di traghetti ed aliscafi con cifre più basse di circa l’ottanta per cento rispetto ai ticket per turisti all’esonero dal pagamento del contributo di sbarco, dalla possibilità di poter imbarcare auto, moto e veicoli e circolare liberamente lungo le strade isolane sino a varchi «dedicati» della funicolare e autobus riservati a residenti, sono tanti i motivi per i quali si ambisce a potersi dichiarare «capresi doc».

La possibilità nella ripartizione degli immobili di famiglia di «intestarsi» una casa a Capri come residente e non come vacanziere con buona pace della tassa comunale sugli immobili che così non deve essere versata, o la diversa fascia di appartenenze delle varie utenze di consumi e bollette, per esempio, sono alcuni tra i «pro» più importanti per coloro i quali inseguono la sospirata residenza.

I CONTROLLI DELLE FIAMME GIALLE La guardia di finanza sta setacciando l’isola a caccia di falsi residenti, che dichiarano di vivere a Capri per accedere a quei benefit previsti solo per i residenti.