Capri: Tanti Vip sull’isola, ieri Pio D’Antini e Ciro Ferrara l’Anema e Core

Tanti Vip in Costiera Amalfitana e Sorrentina: Ieri a salire sul palco insieme a Gianluigi Lembo e l’Anema e Core band, a Capri, sono stati Pio D’Antini , alla vigilia dei suoi 35 anni, e Ciro Ferrara, da sempre amico della Taverna. D’Antini, in compagnia della moglie Cristina, ama molto cantare e non ha resistito al fascino del palco della Taverna. Raggiunto sul palco dall’amico Ciro Ferrara, insieme hanno cantato O’ sudato ‘nnamurato. Ciro ha dettato con Pio e Gianluigi improvvisando un siparietto che ha unito alla comicità napoletana quella del comico pugliese.

Torta di compleanno e tanti auguri per Pio D’Antini, innamoratissimo della moglie Cristina a cui ha « strappato» un passionale bacio sul palco.