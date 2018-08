Capri, Premio Faraglioni 2018 ad Antonello Venditti nel ricordo di Frizzi

CAPRI – Una serata all’insegna delle emozioni e della poesia in musica quella del Premio Faraglioni 2018, giunto alla sua XXIV edizione, assegnato al grande artista e cantautore italiano Antonello Venditti. L’evento, organizzato dalla Pro Loco Arte dei Fratelli Damino, mirabilmente condotto dalla giornalista Paola Saluzzi, ha catapultato il numeroso pubblico del Teatro del Grand Hotel Quisisana nelle magiche atmosfere dei testi di Venditti. Il maestro della canzone italiana ha ripercorso le tante tappe dei suoi oltre 40 anni di carriera, dagli esordi in cui ancora studente di giurisprudenza, nel Folkstudio di Roma, insieme a Francesco De Gregori calcava i primi palcoscenici d’Italia.Tanti i ricordi di quegli anni e dei testi scaturiti dal movimento di contestazione che lo portavano nelle piazze italiane a cantare “Bomba o non bomba” o “Sara” entrambe registrate nel famoso album “Sotto il segno dei pesci” che lo portò in vetta alle hit parade. Tanti i successi ripercorsi al piano dal famoso cantautore tra cui “Ci vorrebbe un amico”, “Notte prima degli esami”, “Alta marea” che lo hanno portato a ricordare l’amicizia con Lucio Dalla, Pino Daniele, il suo amore per Napoli e la grande passione per la Roma che lo accompagna da sempre. Al termine del mini concerto e talk, condotto con grande eleganza da Paola Saluzzi, Venditti ha ricevuto il Premio Faraglioni, creato dai maestri orafi della Gioielleria Pierino ed ideato dai Fratelli Damino della Pro Loco Arte, dalle mani di Nicolino Morgano, a nome di tutta la famiglia Morgano proprietaria del Grand Hotel Quisisana, che ha consegnato l’ambito riconoscimento a Venditti, nel ruolo di custode morale del Premio.

A rappresentare la Città di Capri sul palco del teatro Quisisana il sindaco di Capri Gianni De Martino che ha avuto parole di plauso per gli organizzatori e per l’artista che è andato ad accrescere l’albo d’oro del premio.

Infine un commosso ricordo anche al grande Fabrizio Frizzi, per anni alla conduzione del Premio Faraglioni, cui è stata dedicata una targa alla memoria che sarà consegnata alla moglie Carlotta Mantovan.

di Mariano Della Corte IL MATTINO