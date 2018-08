Capri: Marina Grande, in vigore dei nuovi dispositivi anti-traffico

Capri: Da questa mattina e sino al 30 settembre entrano in vigore modifiche alle regole previste per la circolazione nel borgo marinaro dell’isola, lungo l’itinerario dirimpettaio della banchina di attracco di traghetti ed aliscafi. Prima di emanare il “regolamento” rivisitato sono stati anche ascoltati sia il vicesindaco di Capri con delega alla mobilità Roberto Bozzaotre che le categorie interessate. 83 dello scorso 12 maggio, da oggi e fino a domenica 30 settembre, dalle ore 11 alle ore 13.30, ovvero la fascia oraria di massimo flusso di arrivo sulle strette banchine della zona portuale, dove già vige il divieto di transito per tutti i veicoli privati, i taxi liberi e senza passeggeri a bordo o in sosta nello stazionamento sulla cosiddetta “Banchinella”, in assenza di taxi di fila negli stalli di Piazza Vittoria, potranno accedervi, attraversando via Colombo, effettuando poi la manovra di rientro nella turnazione nell’area di carico e scarico passeggeri solo in caso di effettiva necessità. E a stabilire tale esigenza saranno gli agenti della polizia municipale che sotto il proprio diretto controllo, faranno una valutazione preventiva prima di dare l’ok alla manovra di ogni tassista.

Le regole che andranno in vigore da questa mattina, inoltre, confermano che la zona portuale è off limits per la sosta ed il transito di qualsiasi tipo di veicolo, eccetto, ovviamente, i taxi. Nella nuova ordinanza, infine, prevista una zona destinata alla “sola fermata” per taxi, Ncc e navette di alberghi, esclusivamente “per consentire la salita e la discesa dei passeggeri con bagagli al seguito destinati al servizio portabagagli”.