Capri: magico relax ai bagni internazionali

Capri Bagni internazionali, la sua posizione è straordinaria; a Marina Piccola con i Faraglioni sulla sinistra in bella mostra in tutto il loro splendore. Ottimo servizio di assistenza e cura dell’ospite con eleganza gusto e semplicità in una cornice unica al mondo. Cucina tradizionale per lo stabilimento che ha incantato Totò negli anni dei suoi film più belli. Storia cultura e gusto gestiti da tre generazioni dal bisnonno al nonno ed ai nipoti oggi Maria ed Enzo Vaccaro che con la stessa grazia di 100 anni fa’ accolgono i clienti che da sempre ritornano più che mai … Non è un caso il successo di tutto ciò.

Il Ristorante poi è una valida alternativa dove il prodotto fresco è ben preparato e gradevolmente servito. Il personale di sala si distingue per simpatia, educazione e professionalità. Spaghetti a vongole insalata di mare con patate e un ottimo raviolo con spinaci ai frutti di mare. Il tiramisù di rito come dolce classico … Condito dalla simpatia di tutti i cugini ed i nipoti oggi valori rari da trovare.

Lettini distribuiti sulla spiaggia, per chi vuole sentire la brezza marina….. e sulle terrazze, per chi vuole stare più comodo e godersi quiete e panorama.

