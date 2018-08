Capri, l’amministrazione del sindaco Giovanni De Martino trema

Una notizia che sicuramente suscita un certo scalpore: l’amministrazione comunale appartenente al sindaco Giovanni De Martino trema in quanto, stamane, c’è stata la notifica da parte del pm Monica Campese della Procura di Napoli a ben 8 persone tra cui il responsabile dell’edilizia privata e le persone che lavorano presso la commissione locale del paesaggio al comune di Capri. L’accusa è quella riguardante una pratica edilizia di condono sulla quale si sono espressi favorevolmente senza alcun tipo di controllo preventivo. Dunque si ipotizza il falso in concorso attribuito ai tecnici e proprietari, invece, per il capo dell’ufficio tecnico ed i componenti della commissione del paesaggio c’è l’accusa di abuso d’ufficio. L’inchiesta è stata avviata dal comando dei carabinieri di Capri con il capitano della compagnia di Sorrento “Marco La Rovere” e sulla quale ha approfondito, poi, il pm Monica Campese.