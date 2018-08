Capri la prima puntata di “In viaggio con lei” in onda su Rai 3

E’ dedicata a Capri la prima puntata del programma “In viaggio con lei” in onda stasera alle 20:30 su Rai 3. Comincia da Capri il viaggio estivo on the road di Angela Rafanelli e di Francesca Fialdini. Le due amiche sono alla guida di una vecchia Spider con la quale si muovono attraverso l’Italia. Ma per arrivare a Capri anche la Spider avrà bisogno di essere traghettata. Capri, definita da sempre l’isola dell’amore, sarà visitata dalle due singolari viaggiatrici in un vero e proprio tour che si estende dal mare fino alla terra. Le storie d’amore di ieri e di oggi nate all’ombra dei Faraglioni di Capri saranno il punto di partenza del viaggio.