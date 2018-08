Capri. La Polizia arresta una donna rumena ricercata da due anni

La Polizia di Capri ha tratto in arresto una cittadina rumena di 34 anni. La donna si trovava in Italia da diversi anni ed era irreperibile sul territorio nazionale dal 2016 poiché ricercata in quanto destinataria di un provvedimento di esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma per il furto aggravato commesso nella capitale in concorso con altre persone nel luglio 2006. La donna era ospite in un albergo di Capri e, rintracciata dalle forze dell’ordine, è stata condotta negli uffici della Polizia per la verifica dell’identità e per tutti gli accertamenti del caso. Dopo aver appurato che si trattava proprio della donna ricercata in questi ultimi due anni si è provveduto a tradurla presso il carcere femminile di Pozzuoli dove espierà la pena detentiva.