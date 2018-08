Capri. La forte pioggia allaga i bagni pubblici danneggiando gli impianti elettrici. I Vigili del Fuoco dispongono la chiusura

La forte pioggia di oggi ha flagellato anche l’isola di Capri ha completamente allagato i bagni pubblici che si trovano in via Acquaviva nei pressi della famosa Piazzetta. L’acqua ha investito anche gli impianti elettrici creando una situazione di pericolo. Per questo motivo il concessionario dei locali ha chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che, giunti sul posto insieme alla Polizia Municipale, hanno effettuato i primi interventi per la messa in sicurezza. Ma, persistendo comunque una situazione di pericolo, hanno redatto un verbale disponendo la chiusura dei bagni pubblici. Il rapporto è stato inviato agli uffici tecnici comunali affinché provvedano al ripristino tecnico ed alla rimozione dei fattori che hanno provocato l’allagamento, ripristinando così una situazione di totale sicurezza che possa consentire al più presto la riapertura dei locali.