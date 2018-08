Capri. I commercianti chiedono maggiore sicurezza e controlli nelle ore serali e notturne

Il presidente dell’Ascom di Capri, Beppe Massa, oggi ha inviato una nota alle forze dell’ordine per chiedere maggiore sicurezza e controllo sul territorio. I commercianti, infatti, chiedono di rafforzare i controlli nelle ore notturne, in particolare nel periodo estivo in cui c’è un grande flusso di persone. Proprio nelle ore notturne recentemente si sono verificati in Via Roma degli episodi di violenza tra giovani e danneggiamenti di biciclette, mentre in Via Valentino sono stati segnalati degli innesti di incendi nei vani raccolta dei rifiuti urbani. E’ chiaro che episodi del genere destano preoccupazione nei cittadini e nei commercianti che vedono minata la tranquillità e la sicurezza dell’isola. E’ per questo che il presidente Massa, fattosi portavoce dei negozianti, ha chiesto un maggiore coordinamento tra i vari corpi delle forze dell’ordine con un controllo più capillare possibile nelle ore serali e notturne delle vie del centro e delle aree portuali, al fine di costituire un deterrente per i malintenzionati e, nel contempo, rafforzare il senso di sicurezza per i cittadini ed i tanti turisti che scelgono Capri per le proprie vacanze.