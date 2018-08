Capri. Il cane antidroga Pocho scopre 40 grammi di marijuana e diverse piante della stessa sostanza

Pocho oramai a Napoli lo conoscono tutti. E’ il piccolo cane antidroga del reparto cinofilo della Questura partenopea dal fiuto infallibile. La sua ultima operazione perfettamente riuscita vede come sfondo l’isola di Capri dove i poliziotti del locale commissariato, guidati dal vicequestore Maria Edvige Strina, nel fine settimana hanno posto in essere una serie di controlli volti a contrastare il fenomeno dello spaccio e traffico di sostanze stupefacenti. Ed in questa attività le forze dell’ordine si sono avvalse proprio del prezioso aiuto del piccolo Pocho che ha permesso il rinvenimento di 40 grammi di marijuana e di diverse piante della stessa sostanza coltivate in alcune zone dell’isola azzurra. La sostanza stupefacente e le piante sono state sequestrate.