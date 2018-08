Capri. Arrestato un 26enne di Pimonte per detenzione e spaccio di stupefacenti

Durante un’operazione antidroga condotta dai carabinieri della stazione di Anacapri è stato fermato Michele Somma, un 26enne di Pimonte. Il giovane è stato sottoposto a perquisizione e, all’interno della sua tracolla, sono stati rinvenuti 110 grammi di marijuana e 12 grammi di hashish. Il 26enne è stato, quindi, arrestato con l’accusa di detenzione per spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio per rito direttissimo. Michele Somma non è sconosciuto ai carabinieri di Anacapri che, a metà dello scorso mese di aprile, al porto di Capri lo fermarono alla discesa da un traghetto e, perquisitolo, trovarono nella tracolla che aveva indosso 120 grammi di marijuana avvolti in un involucro di carta.