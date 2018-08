CAMPANIA, STRADA STATALE 268 “DEL VESUVIO”: A PARTIRE DAL 14 AGOSTO SARA’ FRUIBILE – A DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE – LA TRATTA TRA OTTAVIANO CENTRO ED OTTAVIANO ZONA INDUSTRIALE

per procedere alla demolizione di un cavalcavia, propedeutica alla messa in esercizio della nuova tratta, tra il 7 ed il 14 agosto è necessaria un’interdizione al transito in direzione di Angri;

le attività – eseguite nell’ambito dei lavori di raddoppio della statale – permetteranno la fruibilità, in entrambi i sensi di marcia, di una tratta ammodernata di oltre 4 km

Napoli, 6 agosto 2018

A partire da martedì 14 agosto, sulla strada statale 268 “del Vesuvio” sarà aperta al traffico – in direzione di Napoli – la tratta compresa tra gli svincoli di Ottaviano Centro (9,500) ed Ottaviano Zona Industriale (12,300), rendendo così fruibile, a doppio senso di circolazione, l’intera tratta da Somma Vesuviana-Cupa di Nola (km 8,100) ad Ottaviano Zona Industriale (oltre 4 km).

L’intervento si inserisce nell’ambito dei lavori di raddoppio e completamento della statale, già fruibile – a doppia carreggiata – tra Ottaviano Zona Industriale e Poggiomarino-San Giuseppe Vesuviano Sud, per una lunghezza di oltre 8 km.

Allo scopo di procedere alla messa in esercizio della tratta tra Ottaviano Centro ed Ottaviano Zona Industriale in direzione di Napoli, a partire dalle ore 8.00 di domani, 7 agosto, fino alle ore 17.00 del 14 agosto si rende necessaria, temporaneamente, la chiusura – per la circolazione diretta ad Angri – del tratto tra Somma Cupa di Nola (uscita obbligatoria al km 8,100) ed Ottaviano Zona Industriale (rientro al km 12,350).

La circolazione in direzione di Napoli continuerà (fino al 14 agosto) ad utilizzare l’attuale deviazione istituita allo svincolo di Ottaviano Zona Industriale, con rientro sulla SS268 allo svincolo di Ottaviano Centro (km 9,500).

L’interdizione al traffico è necessaria per permettere l’esecuzione dei lavori di demolizione del cavalcavia ‘Conte’ situato lungo la strada comunale via Colle, che sovrappassa la statale 268 “del Vesuvio” in corrispondenza del km 10,200.