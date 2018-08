Mentre inizia a manifestarsi l’ondata di maltempo su tutto il territorio, è fresca la notizia dell’allerta meteo proclamata dal Protezione Civile regionale. Ecco il comunicato, diffuso dal Comune di Amalfi, con il sindaco Daniele Milano che ha deciso di attivare il C.O.C. (Centro Operativo Comunale):

In vista della perturbazione segnalata da parte della Direzione Generale per il Governo del Territorio e Protezione Civile della Regione Campania dalle ore 21:00 di martedì 14 agosto 2018 e per le successive 24 ore, il Comune di Amalfi invita i cittadini a: – Evitare di transitare o sostare nei pressi di argini di corsi d’acqua; – Evitare escursioni e passeggiate lungo sentieri; – Non ripararsi sotto ad alberi isolati; – Evitare di passare sotto scarpate naturali o artificiali e di stazionare locali interrati o seminterrati o comunque posti al di sotto di strade principali e/o secondarie; – Porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale (come cantine e box sotterranei); – (In auto) procedere a velocità moderata e considerando peraltro quando accade in caso di pioggia intensa e persistente nei punti più difficili alla rete viaria, si consiglia di evitare gli spostamenti riducendoli a quelli strettamente necessari. Si invitano inoltre i proprietari di gazebo, ombrelloni e coperture simili a mettere in sicurezza e controllare la tenuta di tali strutture. Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Amalfi resta allertato per fronteggiare situazioni di criticità, così come previsto dal Piano di Protezione Civile Comunale.

Da segnalare che le vie del mare da Positano per Amalfi e Salerno sono state operative anche se con qualche difficoltà, più che la pioggia è il vento che crea problemi al trasporto marittimo in Costiera amalfitana. Quindi non tante persone a piedi , traffico per Vico Equense nel caos anche se non come ieri . Alcune manifestazioni all’aperto sono state annullate, un concerto a Massa Lubrense alla Lobra, ma non le sagre ad Agerola e Vico Equense che continuano.