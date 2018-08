Campania: Eav 350 nuove assunzioni contratto a tempo indeterminato

L’Eav l’azienda di trasporti in Campania, lancia un concorso per l’assunzione di 350 nuovi dipendenti.

Saranno assunti diplomanti e laureati con contratto full time a tempo indeterminato entro il 2019 in Eav, la holding del trasporto pubblico regionale della Campania. Il nuovo piano di assunzione varato dall’azienda e’ stato presentato ieri mattina in conferenza stampa dal governatore Vincenzo De Luca e dal presidente di Eav, Umberto De Gregorio. Il bando sarà pubblicato sul sito dell’Eav entro venerdì 10 agosto e c’e’ tempo fino al prossimo 7 ottobre per presentare domanda. Per i diplomati, che saranno impiegati come operatori di esercizio e qualificati, macchinisti, capotreni, operatori di manovra e di stazione, e’ richiesta una votazione minima di 48/60 o di 80/100 ed eventuali patenti richieste per ogni singola mansione. Votazione minima di 105/110, o di 95/110 per chi ha l’abilitazione alla professione, per i laureati in ingegneria, geologia, giurisprudenza ed economia.“

L’Eav è la prima società regionale in Italia a varare un programma di assunzioni che passano tutte per una selezione affidata ad una società romana. Per evitare al massimo futuri sospetti di raccomandazioni. E non è una caso che si scelga la vigilia di Ferragosto per lanciare ufficialmente la procedura: anni fa, infatti, era il periodo migliore per infornate clientelari.