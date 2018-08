CAMPANIA, ANAS: AGGIORNAMENTO SULLA GARA D’APPALTO DEI LAVORI SULLA STRADA STATALE 19 “DELLE CALABRIE” AD AULETTA (SA)

in ottemperanza ad una sentenza del Consiglio di Stato, riaperta la procedura di gara relativa all’affidamento dell’appalto

Napoli, 3 agosto 2018

Con riferimento alla gara d’appalto dei lavori di ripristino della transitabilità dal km 46,000 al km 46,100 della strada statale 19 “delle Calabrie”, ad Auletta, in provincia di Salerno, si comunica che – in ottemperanza ad una sentenza del Consiglio di Stato del 2 agosto 2018 (che fa seguito ad un ricorso presentato da una delle oltre 50 imprese partecipanti alla gara d’appalto) – Anas dovrà riaprire la procedura di gara relativa all’affidamento dell’appalto in oggetto.

Espletate le relative procedure amministrative – secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia – si provvederà, appena possibile, ad aggiudicare nuovamente la gara e, in seguito, a comunicarne l’esito attraverso pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.