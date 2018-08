CALICI DI STELLE A RAVELLO - VINO, DEGUSTAZIONI, MUSICA E STELLE. IL PERCORSO COMPLETO

Ravello – Martedì 7 AGOSTO 2018 – ore 20.30

Il Comune di Ravello in sinergia con l’Associazione Nazionale Città del Vino e il Movimento del Turismo del Vino per rafforzare la sua identità di “città della musica” e “città del vino” organizza Martedì 7 agosto “Calici di Stelle”, l’evento estivo nazionale oramai più atteso da enoturisti e amanti del vino.

Un viaggio sensoriale tra vino, stelle, musica e cibo, dove il turista e gli appassionati del vino riscopriranno le bellezze paesaggistiche e storiche della città di Ravello.

Una passeggiata di emozioni che percorre la strada nobile dei grandi alberghi di Ravello, dall’Anfiteatro all’aperto alle spalle del Duomo, a Via San Giovanni del Toro, per arrivare nell’omonima piazzetta per poi proseguire nell’incantevole e panoramica via Santa Margherita fino a giungere in Piazza Fontana Moresca.

Parteciperanno le più importanti cantine del territorio campano e della Costiera Amalfitana, le Donne del Vino, i Consorzi Tutela Vini Sannio, del Vesuvio e quello del Vita Salernum Vites con il coordinamento dell’AIS della Costiera Amalfitana accompagnate da un percorso degustativo preparato dallo chef chef degli Villa Maria, Villa Fraulo, Palazzo Avino, Hotel Belmond Caruso, Hotel Parsifal, Hotel Bonadies, Hotel La Moresca.

Di seguito i finger food proposti

Hotel Villa Maria: Boccone di carbonara alla ravellese Chef Massimo Criscuolo

Hotel Villa Fraulo: Zuppa di fagioli freschi con grattugiata di cozze affumicate Chef Luigi Mansi

Palazzo Avino: Tubettone zucchine e seppia Chef Gianni Vanacore

Hotel Caruso Belmond Spiedini di costine di maialino al miele e aglianico con seppie e patate Chef Mimmo di Raffaele

Hotel Parsifal: Farro e gamberetti all’insalata con pomodori secchi e capperi Chef Andrea Celia

Hotel Bonadies: Lamelle di polpo alla sfusato amalfitano su crema di ceci aromatizzate al timo ed olive taggiasche Chef Raffaele Amato

Hotel La Moresca: Macaron alla lavanda e limone accompagnato da acqua aromatizzata e gin Chef Roberta Proto – Chef Patissier Benedetta Somma

Accompagneranno le ricette dei grandi chef una mousse di ricotta e cacao del Caseificio Staiano, le ciliegine di mozzarella della Tramontina, taralli e piccoli casatelli dell’Antico Forno Carrieri, fettine di salame su toszzetto di pane ai 5 cereali del salumificio Il Capitano.

Scoprire i sapori sanniti attraverso una selezione di tipicità del brand Sannio Autentico e quelli della Costiera Amalfitana attraverso dolciumi della Premiata Pasticceria di Alfonso Pepe e sorseggiando il limoncello del Consorzio limoni Costa d’Amalfi.

Si ascolterà musica nei giardini del percorso quest’anno dedicata a Napoli e alla napoletaneità con gli Etnica Ditirambo in Napoli in….cantato, i Neapolitan Ensemble con Aurelia Coppola, Giuseppe Caputo, Francesco Toralbo, Salvatore Pagano in Neapolitan Show e Mimmo Vitale in Anonimo Napoletano.

Sarà possibile osservare le stelle con una illustrazione guidata del Centro Astronomico Neil Armstrong di Salerno.

Chiuderà la serata sotto la magia delle stelle un coinvolgente concerto dei D.U A’ BAND nella suggestiva cornice di Piazza Fontana Moresca. Un incantevole mix di suoni, sapori e profumi dove il viaggiatore verrà catturato in un’atmosfera magica che solo Ravello può regalare.

Biglietto di Ingresso € 20 http://www.calicidistelle.mytickets.it/

Per info: Tourist Office tel. 089857096

info@ravellotime.it – www.ravellotime.it https://it-it.facebook.com/caliciravello/