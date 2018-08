Buddy come Kaos, avvelenato il cane dei soccorritori. Gli alpini: «Chi ti ha ucciso avrà bisogno di te»

La sua storia ricorda quella di Kaos, il cane eroe che salvò tante persone ad Amatrice ma che è stato avvelenato a morte qualche settimana fa: stavolta a soccombere davanti alla crudeltà umana è stato Buddy, un golden retriever di 20 mesi, morto per avvelenamento durante la sua passeggiata mattutina con la sua conduttrice, Alessandra Dalla Betta.

Come scrive Repubblica, Buddy faceva parte del Nucleo cinofilo da soccorso Argo degli alpini di Fiorano al Serio, provincia di Bergamo: Alessandra, professoressa di inglese, lo stava portando in giro quando si è accasciato all’improvviso, per poi spirare poco dopo. Nonostante la giovane età (per lavorare sul campo con i soccorritori, un cane deve avere almeno 20 mesi e lui li aveva compiuti da poche settimane) aveva alle spalle già due interventi di ricerca di persone disperse in montagna.

In un lungo post su Facebook il Nucleo cinofilo ha parlato del dramma di Buddy, sottolineando la grande amarezza dovuta al fatto che «potrebbe essere stato ucciso dalla cattiveria di chi magari un domani avrà bisogno dell’intervento di un cane come lui. Il nostro nucleo esiste dal 1986: in 32 anni abbiamo effettuato 250 interventi di soccorso e avuto oltre cento cani, ma è la prima volta che ne perdiamo uno per avvelenamento».

IL LUNGO POST SU FACEBOOK «Da questa mattina BUDDY nostra unità cinofila operativa per la ricerca di dispersi in superficie non c’è più!!! Durante la passeggiata mattutina ha mangiato qualcosa di avvelenato e nel volgere di pochi minuti nonostante gli sforzi anche del veterinario se ne è andato. Non era un CANE EROE, era il cane di Alessandra e con lei formava una unità cinofila quella che gli Alpini amano definire “una bestia unica a sei zampe” capace di mettere a disposizione di chi ha bisogno un naso, un cervello e …due cuori! – si legge nel post – Ironia della sorte proprio in quei momenti siamo stati allertati per la ricerca di un disperso a Valtorta in Val Brembana. Voglio pensare che si sia trattato di un incidente e che questo episodio non debba essere attribuito alla cattiveria e stupidità di un ‘bipede”, nei nostri 32 anni di attività come ARGO abbiamo perso alcuni cani ma è la prima volta che ci capita un episodio così».

