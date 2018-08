Brooke Burke fra Positano, Capri e Lo Scoglio a Nerano l’attrice che ha sconfitto il cancro più bella che mai. Sulla soglia dei 47 anni è più bella che mai e si sta godendo la vacanza nei posti migliori, Positano , Capri e Lo Scoglio a Nerano Qui, in bikini e panama, la star della tv a stelle e strisce si è concessa un pranzo a base di prodotti tipici senza disdegnare un bicchierino di limoncello. Poi l’immancabile foto ricordo con Antonia De Simone, titolare del ristorante. Ad allietare il soggiorno campano di Burke, sposata dal 2011 con l’attore e cantante francese David Charvet, ci ha pensato un gruppo di amiche. Tra queste Isabel Madison, fondatrice e direttrice del noto marchio di cosmetici Nude Envie, che non ha rinunciato a una scorpacciata dei fichi che i titolari dello «Scoglio» coltivano nelle loro tenute di Pontone e Villaggio Casa. Insomma, un’atmosfera distesa per Brooke che, dopo essere stata grande protagonista dell’edizione americana di «Ballando con le stelle» e di Miss America, si è reinventata blogger: sul web dispensa consigli alle neomamme e alle donne desiderose di tenersi in forma, riscuotendo grande successo anche tra personaggi del calibro di Alessia Marcuzzi e Katherine Kelly Lang.