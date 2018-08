Bottiglia con una lettera d’amore trasportata dal mare sulla spiaggia di Ischia

Chi non ha mai visto almeno una volta un film in cui qualcuno ritrovava in mare una bottiglia con un messaggio all’interno? E in quanti, nelle giornate trascorse al mare, abbiamo guardato tra le onde con la speranza di poter trovare anche noi un messaggio affidato alle acque da qualcuno? Ebbene, queste cose non accadono solo nei film, ma esistono anche nella realtà. E’ quello che è accaduto nell’isola di Ischia, dove sulla spiaggia, nei pressi del Castello Aragonese, si è arenata una bottiglia di vetro con un tappo di sughero; all’interno una lettera scritta a mano con un lieve e leggero tratto di matita. Ad accorgersene una donna che ha provveduto immediatamente a recuperarla per poter leggere il messaggio custodito nella bottiglia. Ma, una volta aperta, si è resa conto che la lettera non era scritta in italiano ma in una lingua sconosciuta. La donna, però, incuriosita ha deciso di lanciare un messaggio di aiuto su Facebook per riuscire a decifrare la misteriosa lettera. E l’enigma, grazie al potere dei social, è stato risolto. La lettera, in lituano, è stata scritta da una donna al suo lui. Questo il testo: “Con il desiderio che ciascuno resti, per l’altro, la persona più importante al mondo, amanti e amici”. Insomma, un tocco di romanticismo che profuma di antico in un mondo dove siamo sommersi dalla tecnologia.