Borussia Dortmund 1-3 Napoli. Alza la cresta il Napoli a San Gallo.

La penultima amichevole precampionato termina con una vittoria degli azzurri contro i tedeschi. Successo che fa bene al morale dopo la sconfitta per 5-0 contro i Reds di questo sabato. L’ultima amichevole in programma sarà molto intrigante, gli azzurri sabato 11 agosto incontrano un’altra tedesca: il Wolfsburg.

FILM DELLA GARA

Al 6′ Milik apre i giochi con un sinistro violento all’angolino. La squadra di Favre non ci sta e attacca insistentemente. Sfiora il gol del pareggio con Dahoud che colpisce la traversa, fortunato in questa occasione Karnezis. Al 29′ raddoppia Maksimovic su un calcio d’angolo pennellato da Verdi. Nel secondo tempo accorcia le distanze Philipp al 65′. B.Dortmund si rende poco pericoloso e il Napoli amministra bene il vantaggio. Karnezis si fa trovare pronto per ben due volte, la prima volta su Pulisic e la seconda volta su Schmelzer al minuto 83 salvando il risultato. Il Napoli prova a chiuderla e ci riesce al 91′ con Callejon che conclude col sinistro l’assist di Fabiàn Ruiz.

IMPRESSIONI

Il Napoli è cambiato totalmente da quel gioco spettacolare che lo caratterizzava nell’era Sarri. È diventata una squadra con movimenti molto diversi, per definirla con un aggettivo userei “libera”, libera nella manovra ma con una buona organizzazione tattica. Nel primo tempo abbiamo notato come si muovessero bene le seconde linee che ci hanno dato un po di fiducia per questa stagione. A differenza del Napoli di Sarri, quello di Ancelotti non tocca tantissimi palloni, ma quelli giusti. Aspetta il momento giusto per rubar palla e scappare in contropiede. Quando in possesso del pallone è la squadra avversaria si crea una sorta di 4-5-1 dove è molto difficile rendersi pericoloso. Il lavoro più difficile lo svolgono i centrocampisti laterali che si allargano molto per le sovrapposizioni dei terzini. È un Napoli più cinico che deve rispondere alle critiche dei giorni scorsi e confermarsi l’antagonista della Juventus.

IL TABELLINO : Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Piszczek (75′ Bockhorn), Toprak, Schmelzer, Diallo; Sahin, Gotze; Dahoud (86′ Rode), Pulisic, Sancho; Philipp. All.Favre

Napoli (4-3-3): Karnezis; Hysaj (63′ Albiol), Maksimovic (63′ Koulibaly), Chiriches (82′ Fabian Ruiz), Mario Rui (63′ Luperto); Allan (45′ Grassi), Diawara, Rog; Ounas (63′ Insigne), Milik (63′ Inglese), Verdi (63′ Callejon). All.Ancelotti