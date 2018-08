Bomba d’acqua sull’Irpinia, strade allagate ad Avellino e alberi abbattuti

Un violento nubifragio si è abbattutto su Avellino e sui comuni dell’hinterland. Strade e locali allagati in città. In alcune vie del centro si sono create delle voragini nell’asfalto. Decine gli interventi dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale. Pesanti disagi anche ad Atripalda. Tanti gli alberi caduti in provincia. Un platano è finito su un’auto a Manocalzati. Il torrente Fenestrelle è esondato in più punti.

