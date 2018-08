Bici mania la migliore che ci sia!le offerte imbattibili per l’estate

Le offerte imbattibili per l’estate del negozio Bici mania, tra i più seri ed attrezzati di tutta la provincia di Napoli a Piano di Sorrento, a Via Bagnulo , 39, 80063.

La loro attività nasce nel 1992 nel cuore della Penisola Sorrentina, dalla passione e la “mania” per il mondo della bicicletta. Da più di 25 anni vantano prodotti di qualità per garantire sicurezza a grandi e piccini e continuano a prendersi cura dei clienti fornendo assistenza post vendita. Da loro troverete i migliori prodotti MadeinItaly e le avanguardie dei marchi internazionali, inoltre, sono specializzati nella vendita di biciclette a pedalata assistita e per questo motivo sono in continuo aggiornamento per fornire sempre prodotti innovativi ed un’assistenza efficace.

Info e contatti

Bicimania

Via Bagnulo , 39, 80063 NA

Piano di Sorrento

Tel.081 8786291