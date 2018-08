Barca affonda davanti alla Grotta Bianca di Capri. Salvi i cinque passeggeri

Nel primo pomeriggio di oggi un’imbarcazione da diporto di circa 5 metri è affondata nelle acque di Capri, davanti alla Grotta Bianca. A bordo vi erano cinque persone che, fortunatamente, sono riuscite a salvarsi perché si trovavano in quel momento in acqua e sono state immediatamente assistite da un altro natante che si trovava nei paraggi. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera dell’isola che ha provveduto a trasportare l’equipaggio sulla terraferma. L’imbarcazione è stata riportata in superficie e rimorchiata fino al porto. Sono in corso le indagini per accertare le cause che hanno portato all’affondamento del natante.