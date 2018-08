cilento Auto e moto si scontrano ad Agropoli: perde la vita un 33enne

AGROPOLI – Tragico incidente stradale poco dopo le 12.30 ad Agropoli. Un’auto si è scontrata con una moto lungo l’arteria che collega Trentova con la zona porto. A perdere la vita un centauro 33enne di Latina che è stato sbalzato violentemente a terra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 33enne, che indossava il casco. I carabinieri della locale Compagnia hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dimanica dell’incidente.

