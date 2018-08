Aumentano i furti a Cava de’ Tirreni. I cittadini si organizzano con delle ronde

Continua l’allarme sicurezza a Cava de’ Tirreni. Nell’ultimo mese in città, tra le frazioni di Sant’Anna e Santa Lucia, si sono registrati più di dieci furti (riusciti o solo tentati) e questo getta nella preoccupazione gli abitanti che vedono minata la loro sicurezza. Il consigliere di opposizione Vincenzo Lamberti ha lanciato l’allarme dichiarando la necessità di un maggiore controllo sul territorio con la presenza più incisiva delle forze dell’ordine. Il consigliere ha ammesso che la polizia ed i carabinieri, pur facendo tanto, sono comunque in difficoltà per la scarsezza di mezzi e personale a disposizione. Per tale motivo, i cittadini sono sempre più attenti nel sorvegliare, segnalare anche piccolo furti e collaborare con le forze dell’ordine. E proprio i cittadini, ultimamente, si sono organizzati con delle “ronde online” al fine di garantire un controllo migliore del proprio territorio evidenziando immediatamente ogni situazione di eventuale pericolo per la sicurezza.