ASL Salerno-Sanità Italiana-Regione Campania: il Nob. Cav. Attilio De Lisa ha chiesto-in attesa di incontro con Mario Iervolino Commissario Straordinario e Sub Sanitario Vincenzo D\'Amato per definire posizione e competenza a livello locale.

Infatti dal 2008 con requisiti per mansioni superiori di dirigente-coordinatore-management nelle organizzazioni sanitarie di cui proposto da più di tre anni anche dal precedente D.S. del P.O.-Presidio Ospedaliero Dell’Immacolata di Sapri di cui era fiero del Sottoscritto succeduto dall’attuale Direttore Sanitario Dott. Mario Rocco Calabrese + partecipato a corsi manageriali aziendali di cui anche di formazione obbligatori richiesti dalla Sede Centrale con consenso del precedente Direttore Sanitario.

Presidenza della Repubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Prefettura di Salerno-Benevento-Avellino-Napoli-Caserta – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro – Conferenza Episcopale Italiana – Segreteria dello Stato Vaticano – Santa Romana Chiesa – Prefettura della Casa Pontificia – Nunziatura Apostolica in Italia – Diocesi di Roma – Diocesi di Napoli – Diocesi di Salerno Campagna Acerno – Diocesi di Teggiano-Policastro – Diocesi di Aversa – Diocesi di Capua – Diocesi di Caserta – Diocesi di Foggia-Bovino – Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno – Diocesi di Amalfi-Cava dei Tirreni – Diocesi di Vallo della Lucania – Ordine dei Medici di Salerno – CISL-CGIL-UIL-UGL-CISAL-FIALS-NURSIND – Cittadinanzattiva – Arma dei Carabinieri – Polizia di Stato – Guardia di Finanza – Guardia Costiera – Esercito Italiano.

Dal Nob. Cav. Attilio De Lisa (designato nel Libro d’Oro delle famiglie Nobili e Notabili Italiane + Referente Provinciale-Presidente Sezione Comune di Sanza Federazione Provincia di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci oltre appartenente sia all’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede che a quello dei Cavalieri Templare “Ugone dei Pagani”) di Sanza facendo riferimento a Mons. Antonio De Luca della Diocesi di Teggiano-Policastro con un caloroso saluto ai Commissario Straordinario: Dott. Mario Iervolino, Sub Commissario sanitario: Dott. Vincenzo D’Amato e Sub Commissario amministrativo: Dott. Germano Perito insieme alle segreterie di Direzione Generale,Sanitaria e Amministrativa (compreso staff servizi Centrali e i: dott. Francesco Avitabile (U.O.C. Gestione Risorse Umane),dott. Carmine Mangino,dott. Ferdinando Crescenzi,dott. Aristide Tortora,dott.ssa Marisa Caruana,dott.ssa Eliana Ambrosio,dott.ssa Ivana Cirillo,dott.ssa Maria Antonietta De Luca,dott.ssa Maria Immacolata Borrelli,dott. Francesco Morrone,dott.ssa Rosaria Vivo,dott.ssa Rita Cardone,dott. Vito Antonio Gianni, dott.ssa Vanessa Mazziotti,dott.ssa Emma Tortora,dott.ssa Matilde Ansanelli,dott. Adamo Maiese,dott. Massimo D’Andrea,dott. Mario Forlenza,dott. Gregorio Goffredi,dott. Luigi Lupo,dott. Ida Andreozzi,dott.ssa Cinzia Policastro,dott.ssa Anna Maria Ferriero,dott. Costantino Ciaravolo,dott.ssa Marcella Magurno,dott. Domenico Della Porta,dott. Francesca Morelli,dott. Giulio Corrivetti,dott. Antonio De Luna,dott.ssa Maria Rosaria Cillo,dott. Mario Polverino,dott. Roberto Sanseverino,dott. Giovanni Iovieno,dott. Giovanni D’Angelo Presidente Ordine dei Medici di Salerno,dott. Salvatore Ronsini,dott. Giovanni Grande,dott. Raffaele D’Amato,ecc…) oltre sia un cordiale benvenuto all’amico di vecchia data nuovo Direttore Sanitario Dott. Mario Rocco Calabrese del P.O.-Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri che un saluto al Direttore Amministrativo Marilinda Martino in qualità di Referente del Governo delle Agende e delle Liste di Attesa presso la Direzione Sanitaria all’Ufficio gestione delle Attività ambulatoriali,del Back-Office CUP-Ticket e ALPI (ufficio fruttifero e non di spreco per l’Azienda-Sanità Italiana gestito da chi esprime sempre valori di accoglienza, umanizzazione, umiltà,accompagnamento, disponibilità, generosità, solidarietà,serietà,Amore,Pace,legalità e trasparenza).

Inoltre dal 2008 in possesso del master universitario per mansioni superiori ottenuto con il massimo punteggio di cui a livello locale è stato già proposto da vari anni dal precedente D.S. vista l’idoneità e sottolineando che per la competenza già di Referente è anche assicurato per le responsabilità sanitarie-amministrative dell’ufficio di competenza oltre aver partecipato a corsi formativi manageriali aziendali obbligatori con tanto di attestato sia presso la Sede Centrale Salerno di via Nizza che a quelle di Nocera inferiore e Vallo della Lucania.

Resta in attesa di incontro centrale per valutare sia la posizione che la competenza a livello locale dopo richieste con consenso locale di anni non portate a termine oltre le difficoltà e illegalità nei suoi confronti e dell’ufficio di competenza per non farlo andare avanti di cui da tempo portato a conoscenza.

Infine da buon cattolico cristiano praticante la vicinanza alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana,alla Giustizia e alle Forze Armate.