Asd Nocerina La riunione per utilizzare lo Stadio San Francesco

L’ASD Nocerina 1910 comunica che, nel pomeriggio di oggi, si è tenuto presso la sede comunale di Nocera Inferiore, un incontro relativo all’utilizzo dello Stadio San Francesco.

La riunione, che si è svolta nell’ambito della massima cordialità tra le parti, ha visto la partecipazione del vicesindaco della Città di Nocera Inferiore Mario Campitelli, della dirigente del settore sportivo Carmela Pacelli e del presidente della Nocerina Bruno Iovino. La società rossonera ha richiesto l’utilizzo dello stadio in vista della preparazione atletica della prima squadra, che prenderà il via lunedì 6 agosto. In vista di ciò, la società rossonera si accollerà le spese immediate per il ripristino del campo di gioco.

L’ASD Nocerina 1910, che nei prossimi giorni proporrà all’amministrazione comunale un piano di rientro relativo ai canoni di utilizzo mai versati, ringrazia il sindaco, il vicesindaco e i dirigenti comunali della Città di Nocera Inferiore per la disponibilità mostrata nei confronti della nuova società. Iovino ha concluso l’incontro con un appello al primo cittadino di Nocera Inferiore Manlio Torquato e al vicesindaco Mario Campitelli, affinché spronino gli imprenditori locali a stare vicino alla causa rossonera.

Valerio D’Amico (Ufficio Stampa Asd Nocerina 1910)