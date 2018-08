Arrestato un fisioterapista di Posillipo per abusi sessuali su minori autistiche

Un fisioterapista di 54 anni è stato arrestato in provincia di Napoli con l’accusa di pedofilia. L’uomo lavorava da dieci anni in un centro di riabilitazione per bambini autistici nel quartiere Posillipo a Napoli. Al suo interno si sarebbero verificati casi di molestie sessuali, L’uomo avrebbe, infatti, abusato di due bambine, mentre con una terza si sarebbe limitato a scattare delle foto hot. La madre di una ragazzina disabile l’aveva denunciato per presunti abusi sessuali sulla figlia, non ancora 14enne. Gli agenti della VI Sezione della Squadra Mobile di Napoli, coordinati dalla locale Procura, hanno iniziato una serie di indagini che, grazie alle immagini catturate dalle telecamere nascoste nella sala in cui il fisioterapista interagiva con le piccole pazienti, hanno portato alla luce gli abusi sessuali posti in essere dall’uomo. Il fisioterapista è stato arrestato in flagranza di reato e si trova ora ristretto agli arresti domiciliari. L’uomo risponde alle accuse dichiarando che una delle tecniche usate per interagire con le bambine era il solletico e che, inavvertitamente, durante tale pratica aveva forse sfiorato delle zone erogene.