Arrestato un cittadino pakistano per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato

Nel corso dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di

Salerno, nella serata di ieri, personale della Polizia di Stato appartenente all’Ufficio

Prevenzione Generale – Sezione Volanti ha tratto in arresto un cittadino extracomunitario

di origini pakistane, identificato per A.M. di anni 24, ritenuto responsabile di resistenza a

Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato di automezzo della Polizia.

I poliziotti, nel tardo pomeriggio di ieri, sono intervenuti nella centrale Piazza Portanova

dove hanno rintracciato un uomo oggetto di più segnalazioni che lo indicavano come

persona molesta.

Grazie alle descrizioni fisiche e di abbigliamento, gli agenti hanno individuato l’uomo che

procedeva in direzione corso Vittorio Emanuele in evidente stato di agitazione.

All’atto del controllo, l’uomo ha opposto resistenza fisica aggredendo i poliziotti che ben

presto lo hanno immobilizzato e condotto presso gli uffici della Questura per risalire alla

sua identificazione.

Nel tragitto che separa la piazza Portanova dagli Uffici della Questura, l’uomo danneggiava

la paratia dell’autovettura di servizio posta a protezione degli operatori.

Per tali motivi l’uomo, dopo le procedute di identificazione che acclaravano la sua

nazionalità pakistana, è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e

danneggiamento aggravato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della

celebrazione del giudizio direttissimo.

Sono in corso accertamenti per stabilire la sua condizione in relazione alla regolarità della

presenza sul territorio nazionale.