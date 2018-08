Anteprima – forte scossa di terremoto in molise, trema anche la penisola sorrentina

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2 è stata avvertita alle 20.19 al Centro-Sud. L’epicentro è in provincia di Campobasso a Montecilfone dove si era registrata un’altra scossa nella notte tra il 14 e il 15 agosto. Secondo le prime informazioni, la gente spaventata si è riversata in strada. La scossa di terremoto è stata avvertita in maniera sentita anche in Campania, Abruzzo, Molise, Puglia e persino a Roma e sulla penisola sorrentina.

L’Ingv su twitter informa che la scossa si è registrata alle 20.19 e l’epicentro è a 6 km da Montecilfone. a 9 km di profondità, al momento, alla protezione civile nazionale non sarebbero stati segnalati danni. Una nuova scossa è stata registrata anche a Guglionesi sempre in provincia di Campobasso, dopo pochi minuti. Ancora in corso verifiche da parte della protezione civile. Tanta paura anche a Campomarino sul litorale molisano, dove in tanti sono scesi in strada e la scossa di terremoto è stata avvertita distintamente, e si sono registrati anche dei malori. ma non si segnalano danni, invece di registrano oggetti caduti nelle case a Palata.

A breve aggiornamenti