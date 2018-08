IN ANTEPRIMA ASSOLUTA: Luca Cordero Di Montezemolo ad Amalfi!

Luca Cordero di Montezemolo è uno degli uomini sicuramente più potenti d’Italia. E’ un dirigente d’azienda, politico ed imprenditore italiano molto noto in quanto è stato presidente della Ferrari Spa dal 1991 al 2014, poi successivamente, della Ferrari N.V. dal 2013 al 2014 ed, ancora, amministratore delegato fino al 2006. Inoltre, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Telethon, la famosa raccolta fondi per le malattie genetiche. E’ stato avvistato dapprima in Cilento per poi fare tappa ad Amalfi, e successivamente a Positano.

La segnalazione arriva in forma del tutto anonima da un cittadino amalfitano che ha preferito non riportare i suoi dati sul giornale nè il suo lavoro, scelta che rispettiamo profondamente.

Foto di repertorio.