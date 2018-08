Anm Unico Campania, cambia il colore dei biglietti dopo il furto di 40mila titoli di viaggio, pendolari nel caos

Attenzione: Dopo il furto di 400mila titoli di viaggio, l’Anm annuncia che i ticket di colore giallo e viola dal 10 agosto non sono più validi, gli utenti possono recarsi nella sede di UnicoCampania di piazza Matteotti e chiederne la sostituzione con i nuovi di color azzurro. (Info Il Mattino 24/08/2018) In questa sede ci facciamo promotori di un nuovo ticket per il trasporto campano: la figurella di San Cristoforo! Magari la facciamo realizzare dalla Premiata Ditta di Falsari di Afragola che sanno lavorare meglio della Zecca di Stato, così eliminiamo alla fonte tutti i problemi. I ticket “UnicoSan Cristoforo” saranno fatti a regola d’arte, i ladri non ruberanno a se stessi, e i passeggeri campani viaggeranno protetti dal Santo.