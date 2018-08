Qualche giorno fa alcuni turisti finlandesi in visita nel Cilento mi raccontavano dei giorni trascorsi ad Amalfi. “Quella non è l’Italia vera!” dicevano, alludendo al traffico, al caos, all’impossibilità di ritrovarci la tranquillità e la qualità della vita tipica del nostro paese. Da mesi chiediamo lumi alla Regione e alla Provincia di Salerno sulla sciagurata organizzazione del trasporto pubblico locale sulla Statale Amalfitana. Ma niente. Nessuno capisce che il turismo può creare ricchezza se fatto bene, ma può anche distruggere un territorio se non gestito a dovere. #turismocosaseria #Amalfi #Campania #traffico Ancora Traffico. Praiano, Positano, Castiglione di Ravello è un’odissea. Questa volta documentiamo con foto e interventi , quello che succede sulla S.S. 163 Amalfitana, senza che l’ Anas , la provincia di Salerno e la Regione Campania facciano nulla, anzi peggiorano le cose concedendo a “pseudo servizi pubblici” come li ha chiamati il sindaco De Lucia e ad altre deroghe agli autobus, è indescrivibile. Positanonews, nel silenzio generale, ha cercato di scuotere le coscienze, oggi con un editoriale a proposito delle opere pubbliche che rischiano di stravolgere il territorio tutelato dall’UNESCO che non sono la soluzione, poi con una campagna stampa per la sopravvivenza della Costiera. Morti e feriti da bus non bastano a fermare i biechi interessi economiciOggi un posto del Deputato Michele Cammarano ( M5S) “Hanno ucciso la Costiera amalfitana”

Speriamo che l’attenzione arrivi in Parlamento, gli autobus di grossa stazza vanno vietati, senza eccezione ne deroghe, considerando che nelle curve di fatto non possono rispettare il codice della strada e rendono invivibile la Divina. Ma non basta, bisogna limitare la circolazione sul territorio, le gallerie e i parcheggi non sono la soluzione, anzi rischiano di essere o dei mostri incompiuti, come è successo a Praiano col parcheggio di Via Marconi, o attrattori di traffico. E questo vale per tutti da Vietri sul mare a Cetara, anche per Amalfi, Ravello, Atrani, non solo per Praiano. Un’altra mobilità è possibile come si diceva una volta, politici e cittadini datevi una sveglia!