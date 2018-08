Anche in vacanza il Ministro dell’Ambiente Costa non si ferma, fa multare barche che sversano a mare nel Cilento . Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha trascorso qualche giornata di relax in Cilento, ad Ascea, e, anche senza indossare gli abiti informali di lavoro, ha contribuito a far multare dei diportisti che sversavano rifiuti in mare.

Mentre era al mare, il ministro ha notato che improvvisamente il mare cambiava colore e che sull’acqua galleggiavano enormi chiazze di sapone e che a poca distanza dalla riva ormeggiavano due imbarcazioni. Costa non ha perso tempo e ha fotografato i diportisti incivili e ha allertato immediatamente la Guardia Costiera di Salerno .

La Capitaneria di Porto ha inviato subito sul posto un gommone che, dopo aver identificato i responsabili, hanno proceduto con le sanzioni previste dalla legge.

“Ognuno di noi – ha spiegato il ministro dell’Ambiente nel post su Facebook – deve fare la propria parte, anche in vacanza. Non voltiamo la testa quando vediamo qualcuno inquinare o comportarsi incivilmente: lo dobbiamo ai nostri figli! Ricordiamocelo sempre”. “Non mi aspettavo che questo gesto diventasse una notizia – ha commentato ancora il ministro -. Forse non siamo abituati a essere cittadini attivi”.

Qualche giorno fa, invece, il ministro dell’Ambiente venne sorpreso mentre passeggiava su una spiaggia cilentana e raccoglieva rifiuti di plastica.

