Anche Hernan Crespo sceglie la Divina. In giro a fare compere per i vicoli di Positano

Anche Hernan Crespo sceglie di venire nell’incantevole Positano. In giro per i negozi del centro, si è fermato in uno dei negozi che meglio rappresenta la Moda Positano, “Mastrino” dei fratelli Mastro.

Hernán Jorge Crespo è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore argentino, di ruolo attaccante.

In carriera ha vinto a livello nazionale tre campionati argentini di Apertura una Coppa Italia con il Parma , cinque Supercoppe italiane , una Premier League (2005-2006), un Community Shield (2005) e tre campionati italiani (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009), mentre a livello internazionale ha conquistato una Coppa Libertadores (1996) e una Coppa UEFA (1998-1999). Con la nazionale maggiore ha disputato una Coppa re Fahd (1995), tre campionati mondiali (1998, 2002 e 2006) e una Coppa America (2007); inoltre con quella olimpica ha preso parte ad un’edizione dei Giochi panamericani (1995), vincendola, e ad una dei Giochi olimpici estivi (1996).

Considerato uno dei migliori attaccanti della sua epoca, a livello individuale si è laureato una volta come miglior marcatore del campionato argentino di Clausura (1994) e della Serie A (2000-2001) e due volte come capocannoniere della Coppa Italia (1998-1999 e 2006-2007). Con la nazionale olimpica è stato anche il miglior marcatore dei Giochi olimpici estivi del 1996 (titolo condiviso con Bebeto). Inoltre è stato inserito da Pelé nella FIFA 100, la lista dei 125 migliori calciatori viventi.