AMALFI E VOLATO AL CIELO ANDREA DE CRESCENZO AMICO DI TUTTI

Chi lo avrebbe mai immaginato che proprio Tu ci avresti lasciati Orfani del Tuo sorriso, simpatia, allegria, educazione…. Lasci un grande vuoto in Amalfi e la Costiera Amalfitana… ti sei fatto volere bene con la tua semplicità, Onestà, simpatia… Grazie Andrea per l’affetto e l’amore che ci hai donato quotidianamente con il tuo sorriso…. Amalfi è sempre più povera per la scomparsa di persone come te…. Rimarrai sempre nei nostri cuori e sarà dura senza di te…. Alla Famiglia De Crescenzo un abbraccio forte……