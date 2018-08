Amalfi Uomo in condizioni gravi in evidente stato di ipotermia soccorso via mare

Amalfi Uomo in condizioni gravi, in evidente stato di ipotermia, soccorso dalla Guardia Costiera via mare, portato presso il presidio sanitario Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello.

Purtroppo dovuto al maltempo che ha colpito la Costiera Amalfitana questo pomeriggio, infatti intorno alle 15:30 si è imbattuto una violenta mareggiata, dove il malcapitato era su un natante a noleggio con cinque persone a bordo.

I comuni maggiormente colpiti dalle violente mareggiate sono Positano, Maiori e Minori. A Positano le onde hanno raggiunto la spiaggia grande portando con se’ pezzi di legname e detriti, oltre a materiale edile di un cantiere presente sul posto per lavori.