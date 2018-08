Amalfi: una strada per Almirante

Forse non tutti sanno o ricordano che negli anni settanta dello scorso secolo c’era una presenza quasi mensilmente costante ad Amalfi. Giorgio Almirante amava scendere all’hote Luna prima di occupare un appartamento sul mare al di sotto dell’hotel dei Cavalieri sulla statale amalfitana.

Ebbene questo politico rispettato da tutti, nonostante la sua appartenenza ( ne è stato segretario per anni) al MSI, amava fare belle passeggiate dal Luna al porto di Amalfi, tenendo per mano la sua nipotina. Ad Amalfi non si è mai esposto politicamente nonostante avesse il fido on,.le Guerra al Consiglio comunale , anche se all’opposizione, amalfitano.

Ed infatti in uno di quei pomeriggi che registravano i nostri brevi incontri fatti di saluti e poche parole ( io ho abitato vicino all’hotel Luna per alcuni anni) discutemmo sull’opportunità o meno di cercare di far convogliare su Guerra i voti del sempre compianto on.le Francesco Amodio, galantuomo prestato alla politica attiva, appena deceduto.

Se qualcuno, compreso l’ottimo Milano, vorrà leggere questo scritto ne sarò grato: intitoliamo uno slargo, una stradina della città repubblicana marinara a Giorgio Almirante ( donna Assunta, sempre inmnamorata di Amalfi (come ci confidò in una riunione a Sorrento) ne sarà arcicontenta insieme agli storici esponenti del vecchio partito disseminati per la costa.