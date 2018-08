AMALFI SI FERMA PER ANDREA “PAPARIELLO” FOLLA AI FUNERALI, IL SALUTO DI GASPARE APICELLA

Amalfi si ferma per i funerali di Andrea Papariello, annullate le manifestazioni, mezza città al Duomo. Durante il suo percorso si è fermato davanti all’albergo del nostro collaboratore storico Gaspare Apicella

Mi rammaricavo che, forse, non avrei potuto partecipare ai tuoi funerali per impegni e mi son o messo fuori al mio locale verso le 10 per aspettare il tuo passaggio e poterti dare, con la compiacenza di Mormile, un saluto. Il caso ha voluto che il traffico, come sempre, si è fermato e tu ti sei fermato proprio davanti a me. Che tristezza, Andrea, saperti in quella bara e che grande tristezza notare che n on ti accompagnva nessuno: viaggiavi verso la tua Amalfi da solo e senza un fiiore. Siamo stati insieme per un bel pò e mia moglie per te ha recitato delle preghiere. Mi è passata davanti una vita: i tuoi sfottò ad un minorese che avava sposato una amalfitana, la santa Trufumena, il zuffritto….e non chiedevi mai niente,

Ciao Andrea, riposa in pace