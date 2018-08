Amalfi scompare Antonietta la moglie di Pasquale l’ostricaro

Amalfi, ancora una perdita importante, dopo quella di Andrea Papariello, ha lasciato la vita terrena Antonietta, moglie di Pasquale l’ostricaro, pescheria molto conosciuta al centro del paese. Antonietta una persona benvoluta da tutti, come testimoniano i tanti attestati di stima e di ricordo presenti su facebook, in particolare nel profilo di Andrea Cretella:

Cara Antonietta non è bastato a rendere Amalfi triste.. angosciata.. per la perdita del caro Andrea e altri che lo hanno preceduto nella Casa di Dio… Anche Tu oggi sei volata al cielo… perché? Come era bello passare per il tuo negozio vederti sempre sorridente e affettuosa e avere il tuo abbraccio accompagnato dalle tue belle parole…. Eri una persona stupenda, speciale, dolce, affettuosa dal cuore grande e nobile…. Anche Tu eri il riferimento di via P. Capuano per tanti Amalfitani…. ora lasci un vuoto…. anche se i tuoi cari Figli sono la tua espressione… Grazie per il bene, l’affetto sincero e leale che mi hai sempre dato…. Ti porterò sempre nel mio cuore più di prima… Alla Famiglia un abbraccio forte vi sono vicino….. Andrea.

Le condoglianze alla famiglia da parte della redazione