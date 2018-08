Amalfi sagra della Zucca e Zucchina da non perdere a Pogerola . Ce ne informa il parroco don Luigi De Martino che ci tiene molto con affetto alla comunità e a questa iniziativa che Positanonews volentieri divulga. L’appuntamento goloso è da domani domenica 12 e lunedì 13 agosto.

Anche per la 22esima edizione, organizzata da “Tutti insieme per solidarietà”, Pogerola propone uno degli appuntamenti imperdibile per gli amanti dei sapori locali e in particolare per gli amanti della zucchina bianca che viene coltivata proprio nella frazione di Amalfi dai contadini.

Gli stand gastronomici in entrambe le giornate apriranno alle 20.00. Il menù pensato per l’occasione prevede la preparazione della zucca secondo alcune ricette tipiche tradizionali, alle quali si aggiunge la realizzazione di un dolce a base di zucca. Stesso trattamento è riservato alle zucchine, proposte nella classicissima variante “alla scapece” ed in altre interessanti ricette.

Nello specifico il menù prevede: penne con gamberi e zucchine, risotto con salsiccia e zucca; zucca rossa con fagioli: involtino di zucchine e formaggio; zucchine alla scapece; polpette di melanzane; sfogliatella alla zucca e un bicchiere di vino. Un altro menù prevede invece il panino con salsiccia e broccoli o salsiccia e patatine.

Ad intrattenere gli ospiti della Sagra, il 12 agosto ci sarà la musica popolare de “I Discede” a partire dalle 21.00 mentre il 13 agosto sarà la volta della musica de “Il gatto e la volpe” sempre a partire dalle 21.00.

Un evento che consigliamo fortemente nella cittadina della Costiera amalfitana complimenti a tutta la comunità