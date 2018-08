Amalfi rissa fra turisti ubriachi e pic-nic sul Duomo la Divina calpestata ad agosto

Ad Amalfi una rissa tra turisti inglesi ubriachi la notte una scena che purtroppo si ripete anche in altre località della Costiera Amalfitana come pure le scene dei picnic nei luoghi sacri o di culto artistico così ad Amalfi in piazza Duomo o a Positano di fronte alla chiesa di Santa Maria Assunta e la villa romana così pure a Ravello in Piazza Duomo i matrimoni addirittura diventa un’occasione di bagordi e di schiamazzi la notte senza parlare di Maiuri dove praticamente quotidiana la segnalazione sui social network in particolare Facebook di persone discinte che girano per il lungomare di caos Purtroppo la Costiera Amalfitana ad agosto sarebbe quasi da cancellare è impossibile puoi controllare totalmente tutto ci vorrebbe l’esercito L’unicaL’unica cosa che possiamo possiamo fare e aspettare che venga al più presto settembre e consigliare gli amici più cari di non venire ad agosto