Amalfi-Ravello, avaria al motore per un vecchio bus Sita. Passeggeri a piedi

Questo pomeriggio sulla tratta Amalfi-Ravello, un bus della Sita è stato costretto ad arrestare la corsa per avaria. Il vecchio motore del mezzo di trasporto pubblico ha ceduto nei pressi di Cigliano, un paio di chilometri prima della Città della Musica. I passeggeri hanno dovuto lasciare il bus, proseguendo il viaggio con mezzi propri. Non è la prima volta che si segnalano guasti in questo tratto, percorso da mezzi Euro 0 che tutti i giorni servono uno dei percorsi più frequentati in Costiera Amalfitana, dove i turisti sono spesso costretti a viaggiare stipati. La Sita Sud ha in cantiere la sostituzione di questi mezzi superati, con nuovi bus già in dotazione nel parco macchine.