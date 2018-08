Amalfi, prodotti “Chilometro zero”: “Fore Porta” tra i migliori ristoranti al Mondo secondo Forbes

L’Azienda Agricola “Fore Porta” di Amalfi riconosciuta come una delle migliori al mondo per quanto riguarda i prodotti “Chilometro zero”. E’ stata la rivista statunitense “Forbes” a stilare una classifica con i migliori 10 ristoranti al mondo che offrono prodotti di questo tipo, cioè, venduti e commercializzati nella stessa zona di produzione, prediligendo l’alimento locale garantito dal produttore nella sua genuinità.

La giornalista Annabel Karmel ha così commentato: “Ho scoperto questo gioiello di un agriturismo durante un’escursione organizzata dal vicino Monastero Santa Rosa”, prima di riconoscerne l’accoglienza e la semplicità che lo caratterizzano. Una menzione, ovviamente, sulla posizione che è quasi strategica in Costiera Amalfitana. “La sala da pranzo all’aperto si trova in mezzo a scenici limoneti e la maggior parte del cibo che viene servito viene coltivata nei giardini in loco”.