Amalfi malore in barca al porto. Uomo soffriva di problemi al cuore

Amalfi malore in barca ad un uomo al porto della cittadina della Costiera amalfitana. A intervenire la Capitaneria di Porto guidata dal comandante Antonio Giannetto. E’ intervenuto anche il 118 ma non è stato possibile fare nulla. Purtroppo l’uomo è deceduto . Si attende la disposizione della Procura della Repubblica di salerno per disporre eventualmente dell’esame del medico legale.