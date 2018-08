Amalfi maiale in palio per la lotteria. Il WWF a Comune e Chiesa “E’ oltraggio alla natura” PRECISAZIONI

Aggiornamenti e precisazioni sotto . Amalfi maiale in palio per la lotteria. Il WWF a Comune e Chiesa “E’ oltraggio alla natura” Riportiamo integralmente la missiva del presidente del WWF Terre del Tirreno Claudio d’ Esposito da sempre presente e attivo nella Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina per difendere l’ambiente . Al momento ne la Chiesa, che spesso segue i dettami dei comitati, ne il sindaco Daniele Milano non hanno ancora risposto ci riferisce il Presidente del WWF Claudio d’Esposito ricontattato da noi. Diversamente come divulgato da altri, non si tratta di un maiale intero ma lavorato. Ma sui giornali, non il nostro, era uscito che si trattava di un maiale intero. Gentile Chiesa di Amalfi, Gentile Comune di Amalfi, apprendo con enorme sconcerto che lunedì 13 Agosto 2018 presso l’Unità Pastorale di Lone – Pastena – Pogerola si terrà l’estrazione della “pesca di beneficenza” che prevede come primo premio un maiale da 100 kg. Con la presente email è mio intento, a nome dei tanti iscritti all’associazione che rappresento, esternarvi il pieno disappunto. Chi meglio di voi dovrebbe sapere e conoscere l’importanza della vita? Com’è possibile dunque che un animale, una creatura di Dio, venga mercificata e usata come primo premio fra altri oggetti? Dove finiscono l’altruismo, la gentilezza, l’amore, il rispetto e la compassione? Possibile che non vi sia nulla di più gradevole come primo premio che di un povero maiale di cui indicate anche il peso corporeo? Il vostro operato appare immorale ed è un oltraggio alla natura.

Spero che questo messaggio vi spinga a riflettere ed a cambiare la tipologia di premio per la vostra lotteria … perché i maiali non sono merce!!! Cordiali saluti Claudio d’Esposito

Presidente WWF Terre del Tirreno WWF Terre del Tirreno Via E. De Martino 36 80062 Meta (Na) Tel/fax 081 8072533 facebook: WWF Terre del Tirreno e-mail: wwfterredeltirreno@gma il.com

AGGIORNAMENTI E PRECISAZIONI

La polemica fatta dai Vegani prima ancora del WWF , uscita su decine di giornali online, ha suscitato molto clamore. Precisiamo che Positanonews ha ricevuto una mail di un intervento che doverosamente ha pubblicato. Il WWF è la più importante associazione del mondo. Precisiamo che si tratta di “Maiale lavorato” e non un Maiale vivo e che l’usanza di dare in palio animali è antica , per questo anche la Festa del Pesce di Positano lo fa. Sindaco e Parroco potevano rispondere al WWF con una lettera o pubblicamente, spiegandosi e precisando. Lo facciamo noi di Positanonews spontaneamente . Il comitato e il parroco hanno organizzato come ogni anno la sagra e gli auguriamo tanto successo per la bellezza e genuinità della stessa e il devoluto va alla Charitas come pure il maiale lavorato se non viene ritirato. . Il maiale fa parte della cultura contadina, ma forse si può offrire una mega zucca visto che la sagra è a tema. I tempi sono cambiati e oggi la sensibilità animalista con essi. Auguriamo di cuore una buona festa a tutti e forse questa vicenda porterà tanta pubblicità e la prossima volta il cambio del premio

