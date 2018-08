Amalfi maiale in palio per la lotteria. Il WWF a Comune e Chiesa “E’ oltraggio alla natura” ESCLUSIVA. Riportiamo integralmente la missiva del presidente del WWF Terre del Tirreno Claudio d’ Esposito da sempre presente e attivo nella Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina per difendere l’ambiente . Al momento ne la Chiesa, che spesso segue i dettami dei comitati, ne il sindaco Daniele Milano non ha ancora risposto

Gentile Chiesa di Amalfi,

Gentile Comune di Amalfi,

apprendo con enorme sconcerto che lunedì 13 Agosto 2018 presso l’Unità Pastorale di Lone – Pastena – Pogerola si terrà l’estrazione della “pesca di beneficenza” che prevede come primo premio un maiale da 100 kg.

Con la presente email è mio intento, a nome dei tanti iscritti all’associazione che rappresento, esternarvi il pieno disappunto.

Chi meglio di voi dovrebbe sapere e conoscere l’importanza della vita? Com’è possibile dunque che un animale, una creatura di Dio, venga mercificata e usata come primo premio fra altri oggetti? Dove finiscono l’altruismo, la gentilezza, l’amore, il rispetto e la compassione? Possibile che non vi sia nulla di più gradevole come primo premio che di un povero maiale di cui indicate anche il peso corporeo?

Il vostro operato appare immorale ed è un oltraggio alla natura.



Spero che questo messaggio vi spinga a riflettere ed a cambiare la tipologia di premio per la vostra lotteria … perché i maiali non sono merce!!!

Cordiali saluti